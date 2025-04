Burgemeester Enschede over Apollo: stad verliest iconisch bedrijf

De bandenfabriek sluit volgend jaar zomer, werd vrijdag bekend. Ongeveer vijfhonderd medewerkers van de fabriek verliezen hun baan.

Het bedrijf is volgens Bleker al zo’n honderd jaar verbonden met Enschede en heeft „glorietijden gekend”. Volgens de burgemeester zijn inwoners van de Twentse stad dan ook trots op het bedrijf. Zelf was hij als burgemeester eens op bezoek in de fabriek. „De banden die daar gemaakt worden zijn hoogtechnologisch.”

De gemeente kan de mensen die hun baan kwijtraken helpen om nieuw werk te vinden, zegt Bleker. Zo kan Enschede mensen helpen de weg te vinden naar de sectoren waar veel werk in is. „Twente is een krachtige regio en dit zijn vakmensen. Er is veel kans om een andere baan te vinden.”