President Molukken: we blijven strijden voor onafhankelijkheid

Dat zei RMS-president John Wattilete op de dag dat de Molukse gemeenschap in Nederland en de regering in ballingschap vieren dat het precies 75 jaar geleden is dat de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken op Ambon werd uitgeroepen.

Een eigen staat is niet alleen belangrijk voor de oudere Molukkers, „maar ook de jongeren zijn betrokken”, zei Wattilete op NPO Radio 1 bij Humberto. „Die sterke band is deel van de geschiedenis, deel van hun leven. Zaak is wel dat de mensen op de Molukken zelf in beweging komen. Makkelijk gezegd, want ze worden opgepakt als ze zich uitspreken voor de RMS of als ze de vlag hijsen.”

De president riep Nederland op de RMS te blijven steunen, ondanks de belangrijke economische banden met Indonesië.