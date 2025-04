Wiersma trekt 2,2 miljard euro uit voor stikstofaanpak

Hiermee hoopt de BBB-bewindsvrouw de vastgelopen vergunningverlening op gang te brengen. Wiersma wil dat industrie, mobiliteit en bouw in 2035 de helft minder stikstof uitstoten dan in 2019. Voor de landbouw gaat het om 42 tot 46 procent minder emissie.

De 2,2 miljard euro is een startbedrag. Hierin zit onder andere ruim 600 miljoen euro voor een vrijwillige regeling voor boeren die minder dieren willen houden of land willen aankopen. Ook komt er een vrijwillige stoppersregeling waar 750 miljoen euro voor is.

Verder zet Wiersma in op een nieuw vergunningstelsel, dat deze zomer wordt verwacht. Het nieuwe stelsel moet gebaseerd zijn op de staat van de natuur. De landbouwminister wil dat er niet alleen naar stikstof, maar ook naar andere factoren wordt gekeken die schadelijk kunnen zijn voor de natuur, zoals droogte. Voor natuurherstel heeft de minister 100 miljoen euro over.

Voor de industrie zet het kabinet onder andere in op verduurzaming van afvalverbrandingsinstallaties. Trajectcontroles in de buurt van natuurgebieden moeten ervoor zorgen dat minder hard wordt gereden en dus minder stikstof wordt uitgestoten.