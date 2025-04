Autodealerconcern Van Mossel doet grote overname in Duitsland

Het gaat om 35 vestigingen in Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Daar worden auto’s verkocht van merken als Volkswagen, Audi, Porsche en Škoda. Bij het in 1892 opgerichte LöhrGruppe werken ongeveer 1700 mensen.

Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Van Mossel-topman Eric Berkhof is verheugd over de deal. „Mijn ondernemerschap is ooit begonnen met Volkswagen en inmiddels vertegenwoordigen wij Volkswagenmerken op veel locaties. Deze stap creëert de mogelijkheid om onze positie in deze belangrijke markt verder te versterken.”

Door de overname groeit Van Mossel naar meer dan 10.000 medewerkers en een omzet van 8,5 miljard euro. Straks zijn er 566 vestigingen in de Benelux, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.