Braziliaanse oud-president gearresteerd in corruptiezaak

Collor werd in 2023 veroordeeld tot een celstraf van bijna negen jaar voor corruptie en witwaspraktijken. De oud-politicus zou 30 miljoen reaal (omgerekend 4,7 miljoen euro) aan smeergeld hebben ontvangen van een dochteronderneming van oliebedrijf Petrobras. Onderzoeken rond het semi-staatsoliebedrijf leidden tot het grootste corruptieschandaal uit de Braziliaanse geschiedenis.

Collor was van 1990 tot 1992 president van Brazilië. Hij was de eerste president die democratisch werd verkozen na het einde van de militaire dictatuur in het land. In 1992 werd hij halverwege zijn ambtstermijn afgezet om corruptiepraktijken.