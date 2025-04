Dit zijn de tijdloze vloer trends die altijd kunnen

Eiken houten vloeren

Eikenhout en stijl gaan hand in hand. Het blijft een klassieker die gewoon nooit uit de mode raakt. Er is zoveel keuze in kleuren, afwerkingen en plankformaten dat je altijd wel iets vindt dat bij jouw smaak past. Het fijne van eiken parket is dat je het na een paar jaar gewoon opnieuw kunt afwerken. Even schuren, een nieuwe olie of lak erop en hij is weer als nieuw. Zelfs krasjes zijn niet zo’n ramp, die geven juist wat karakter. Alsof je vloer een eigen verhaal vertelt. Heb je toch liever een vloer die minder onderhoud nodig heeft, dan zijn de perfecte keuze.

Neutrale tinten

Neutrale vloeren zijn echt de kameleons van het interieur. Het maakt niet uit of je nou van strak en minimalistisch houdt of je huis vol zet met kleur en prints, met een rustige vloer zit je altijd goed. Denk aan licht eiken, beige, zandkleurige of grijze tinten. Het leuke is, je kunt je interieur eromheen blijven veranderen zonder dat je vloer ‘in de weg’ zit. Neutraal saai? Zeker niet. Het zorgt er juist voor dat andere meubels en accessoires er extra uitspringen. Het voordeel van kiezen voor een gietvloer, is dat je deze in iedere gewenste kleur kunt krijgen. Kijken we naar de gemiddelde , dan maakt de kleurkeuze vaak niet uit. Op lange termijn zijn gietvloeren qua investering dus een stuk interessanter dan wanneer je nu kiest voor een goedkope vloer.

Visgraatpatroon

Het visgraatpatroon is allesbehalve nieuw, maar wel helemaal terug van nooit weggeweest. Dit legpatroon geeft direct een chique en ruimtelijk gevoel, zelfs in kleinere kamers. En het fijne is: je kunt het combineren met allerlei soorten vloeren, van hout en laminaat tot PVC. Zelfs gietvloeren zijn tegenwoordig verkrijgbaar met een visuele visgraatstructuur in het design. Het leggen ervan is wat meer werk, maar je krijgt er wel een vloer voor terug die echt opvalt.

PVC vloeren

PVC is de vloer die altijd werkt. Of je nu kinderen hebt, huisdieren of gewoon graag iets onderhoudsvrijs wilt, het kan allemaal. Het is slijtvast, makkelijk schoon te maken en tegenwoordig zo mooi afgewerkt dat je bijna niet ziet dat het geen echt hout of beton is. Een goed voorbeeld is een PVC vloer met lavasteenlook, die die stoere uitstraling combineert met het gemak van kunststof en door die super matte afwerking met weinig glans lijkt hij nóg echter. PVC werkt trouwens ook top in combinatie met vloerverwarming. Net als een gietvloer met vloerverwarming zorgt het voor een gelijkmatige warmte in huis, zonder koude tenen. En omdat PVC zo dun is, reageert het ook snel op de warmtebron eronder. Dus energiezuinig én lekker comfortabel.

Bezoek een showroom

Twijfel je nog tussen een , PVC of iets heel anders? Loop dan eens binnen in een showroom voor gietvloeren. Daar kun je de materialen niet alleen zien, maar ook even voelen en vergelijken. Dan weet je meteen wat wel en niet werkt in jouw interieur en krijg je een beter beeld van hoe de vloer er in het echt uitziet. Het maakt niet uit of je nu gaat voor hout, een rustige tint, visgraat of een strakke gietvloer, deze keuzes blijven altijd goed. Ze passen zich moeiteloos aan je stijl aan en zorgen dat je woning jarenlang mooi blijft. Liever nog wat extra inspiratie? Neem dan een kijkje bij mensen thuis of duik in de collectie van je favoriete vloerenwinkel. Want zeg nou zelf, dromen over een nieuwe vloer is stiekem al het halve werk.

