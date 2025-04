Duitser krijgt levenslang na moord om in gevangenis te belanden

„Hij wilde doden om in de gevangenis te belanden en van zijn zorgen af te komen”, aldus de rechter. „Dat leek hem de beste oplossing voor zijn problemen.” De man woonde in het dorpje Nastätten, was werkloos en dreigde dakloos te worden.

Op 7 maart 2024 liep hij met een keukenmes door de stationsbuurt in Frankfurt om een slachtoffer uit te zoeken dat hij aankon, omdat hij zelf een kleine tengere man is. Hij koos een 49-jarige bedelaar, die nog maar één been had, in een rolstoel zat en iets meer dan 40 kilo woog. De man stak hem meerdere malen krachtig in zijn rug.