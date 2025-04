Te veel PFAS in bodem en water bij Groningen Airport Eelde

De provincie Drenthe adviseert na onderzoeken van twee waterschappen uit voorzorg geen slootwater te gebruiken voor het besproeien van gewassen. Het eten van vis uit sloten rondom de luchthaven wordt afgeraden. Dieren dit water laten drinken of erin zwemmen wordt ook ontraden.

Volgens de GGD Drenthe is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Het drinkwater in Eelde en elders in de regio is veilig om te drinken.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Nader onderzoek moet meer helderheid scheppen over de herkomst, verspreiding en risico’s van PFAS op de lange termijn.

De Omgevingsdienst Drenthe trof in 2024 PFAS aan in de bodem en het water bij de voormalige oefenplaats van de luchthavenbrandweer bij het Bongveentje. Waterschap Hunze en Aa’s stelde op verschillende plekken te hoge PFAS-concentraties vast.

Een jaar eerder werd op het luchthaventerrein PFAS gemeten in de grond en het grondwater bij de oude brandweerkazerne. Dat was veroorzaakt door blusschuim. Die verontreiniging ligt dicht bij grondwaterbeschermingsgebied, waarop het vliegveld opdracht gaf om een saneringsplan te maken. Dat is in concept klaar en wordt voorgelegd aan het Drentse provinciebestuur.

PFAS zijn chemische stoffen met water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen. Ze zijn te vinden in bijvoorbeeld regenkleding, antiaanbakpannen, blusschuim en elektronica. De stoffen worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.