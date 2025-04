Russische media: hoge legerfunctionaris gedood door auto-explosie

Er was geen directe officiële bevestiging van de autoriteiten over wat er was gebeurd of over de identiteit van de omgekomen persoon. De explosie vond volgens de media plaats in de stad Balasjicha, net ten oosten van de hoofdstad Moskou.

Het Russische medium Baza meldt dat een bom in een geparkeerde auto op afstand tot ontploffing werd gebracht toen de legerfunctionaris voorbijliep. De man zou in de buurt hebben gewoond.