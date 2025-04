Bronnen: India en VS praten over deal landbouw en e-commerce

Andere sectoren die deel uitmaken van een mogelijke handelsdeal zijn volgens de ingewijden dataopslag en belangrijke grondstoffen en mineralen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance was onlangs in India om te praten met premier Narendra Modi over de handelsbetrekkingen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft importheffingen opgelegd van 26 procent voor Indiase goederen, die nu nog zijn gepauzeerd om ruimte te bieden voor onderhandelingen. India, de op vier na grootste economie van de wereld met 1,4 miljard inwoners, wil met concessies die heffingen ontlopen.

Vance verklaarde deze week nog dat de VS India ook van goedkope energie kunnen gaan voorzien en dat de voorwaarden voor handelsgesprekken zijn vastgelegd. De VS en India zijn belangrijke handelspartners. Modi zelf was in februari nog op bezoek bij Trump in het Witte Huis.

India heeft nu nog eigen heffingen op Amerikaanse landbouwproducten om zo de omvangrijke binnenlandse landbouwmarkt te beschermen. Indiase boeren zouden daarom tegen versoepelingen zijn van die handelsobstakels. Het Zuid-Aziatische land heeft daarnaast ook strenge regels rond genetisch gemodificeerde gewassen zoals soja. In de VS worden veel van dat gemodificeerde soort gewassen geproduceerd.