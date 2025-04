Franse motorbouwer: Chinese vrijstelling voor vliegtuigonderdelen

„We hoorden gisteravond dat China heeft besloten om geen belasting te heffen op motoren, landingsgestellen of straalomkasting, kortom een aantal onderdelen voor de luchtvaartindustrie”, vertelde topman Olivier Andriès in een toelichting op kwartaalcijfers. „Dit laat zien dat de situatie zeer veranderlijk is”, voegde hij eraan toe, waarbij hij opmerkte dat complete vliegtuigen niet onder het besluit vielen.

Safran produceert samen met GE Aerospace straalmotoren voor toestellen van Boeing en Airbus en voor de Chinese COMAC C919. Het bedrijf heeft fabrieken in Frankrijk en de Verenigde Staten. China heeft de vrijstellingen waarover de Safran-baas sprak zelf nog niet breed naar buiten gebracht.

Boeing wordt ook flink geraakt door de handelsoorlog. China stuurde onlangs meerdere toestellen die eerder waren besteld, weer terug naar de Verenigde Staten. „Vanwege de tarieven hebben veel van onze klanten in China aangegeven dat ze geen levering zullen accepteren”, zei Boeing-baas Kelly Ortberg onlangs. Hij heeft er ook mee gedreigd vliegtuigen die niet in China kunnen worden geleverd, aan andere luchtvaartmaatschappijen elders te verkopen.

Donderdag bemoeide de Amerikaanse president Donald Trump zich ook met Boeing. Hij drong er bij de vliegtuigbouwer op aan om China dan maar helemaal „te laten vallen”. „Dit is slechts een klein voorbeeld van wat China de VS al jaren aandoet”, zei de president in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social.