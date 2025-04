Mensrobot wordt slimme collega, maar erg gezellig is ie niet

Robots in autofabrieken draaien inmiddels al zo lang mee dat ze vaak langer ‘in dienst’ zijn dan de meeste medewerkers. Toch krijgen ze nooit een taart als ze 25 jaar op de zaak zijn. Daarvoor zijn ze te weinig mens.

Daar gaat binnenkort verandering in komen. De Chinese autofabrikant Xpeng gaat vanaf volgend jaar beginnen met de massaproductie van vierarmige robots, zo meldt onder meer het Britse automagazine TopGear.

De naam die de Chinezen deze humanoid gegeven hebben, Iron, klinkt niet zo menselijk, maar Xpeng geeft de robot wel een brein mee, al zit dat niet per se alleen in het hoofd van Iron. Sensoren zijn in zijn hele lijf gestopt. Dat lijf lijkt wel op zijn collega’s van vlees en bloed: Iron is 1 meter 78, weegt zeventig kilo en heeft zestig ‘gewrichten’.

Autofabrikanten moeten wel gebruik maken van zulke voortschrijdende technologische ontwikkelingen, stelt Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist automotive bij handelsplatform eToro. „Om efficiënter en veiliger te werken, kosten te besparen en tekorten aan personeel op te lossen. Auto’s worden steeds meer gezien als ‘een smartphone op wielen’. Het productieproces van een moderne auto heeft dezelfde complexiteit als de fabricage van telefoons waarbij handelingen nodig zijn die een mensrobot goed kan doen.”

Iron heeft nog het loopje van een oude man, maar werkt al mee in de fabriek. Daar schroeft de mensrobot onderdelen in elkaar. Net als collega’s met een kloppend hart, maar dan zonder broodtrommeltje mee te nemen, want van pauzes houden robots niet.

Grote geld

De Amerikaanse elektrische pionier Tesla werkt al langer aan de ontwikkeling van een menselijke robot. Het bedrijf van Elon Musk begon in 2022 met de productie van mensrobot Optimus. De Tesla-baas vertelde bij de introductie van de humanoïde robot dat niet de elektrische voertuigen, maar de mensrobot het grote geld gaat verdienen voor Tesla. „Ik denk dat deze op termijn belangrijker kan worden dan de auto-industrie.”

„Na vijf jaar ontwikkeling zijn we tot de conclusie gekomen dat robots veel moeilijker te maken zijn dan auto’s” Xpeng-baas He Xiaopeng

Xpeng-baas He Xiaopeng is er net zo van overtuigd dat de medewerker van de toekomst eigenlijk al min of meer een vast dienstverband heeft in zijn bedrijf. Wel kwamen de ingenieurs van Xpeng erachter dat je Iron niet zomaar tevoorschijn tovert: „Na vijf jaar ontwikkeling zijn we tot de conclusie gekomen dat robots veel moeilijker te maken zijn dan auto’s. Als de auto geen intelligentie heeft, kun je hem nog steeds besturen, maar als een robot geen intelligentie heeft, is hij in feite nutteloos.”

Is het volgens marktanalist Van Oudheusden toeval dat juist Xpeng en Tesla voorop lopen met de ontwikkeling van mensrobots? „Voor autofabrikanten met een technologische specialisatie is het een logische ontwikkeling. Maar er zijn ook andere bedrijven die ver gevorderd zijn met de ontwikkeling van humanoids. Bekende namen zijn Boston Dynamics, Unitree en Apptronik. Zeker in China zijn ook veel kleinere, minder bekende spelers actief.”

Veranderen

Van Oudheusden durft nog niet te zeggen of ‘robots met een brein’ de arbeidsmarkt radicaal zullen veranderen. „Het is te vroeg om dat nu al te concluderen. Voorlopers, zoals Tesla, geloven er heilig in, maar hebben meer dan eens aangekondigde ambities en lanceringsdata moeten uitstellen.”

Allerlei humanoidfilmpjes op internet wekken sterk de indruk dat mensrobots een steeds belangrijkere rol in het productieproces gaan spelen, denkt hij. „Dat ondersteunt wel degelijk het idee dat de toekomst er anders uit gaat zien dan eerder werd gedacht. De robots die nu al rondrijden in distributiecentra, zoals die van Amazon en Alibaba, spreken nu al tot de verbeelding.”

Het duurt nog wel even voordat medewerkers van autofabrieken er met de mensrobot een echt gezellige collega bij hebben, denkt Van Oudheusden: „Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan, dan is het op termijn zeker niet uit te sluiten. Maar dan zijn we wel decennia verder”.