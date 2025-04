Bessent rekent op snel principeakkoord over handel met Zuid-Korea

„We hadden erg geslaagde bilaterale bijeenkomsten”, zei Bessent tegen journalisten in het Witte Huis. „We gaan mogelijk sneller dan ik had verwacht en praten volgende week al over de technische details terwijl we een akkoord van overeenstemming bereiken.”

Trump stelde tegen tal van handelspartners „wederkerige importheffingen” in van tientallen procenten. Hij schortte die na onrust op de financiële markten op voor veel landen en verving ze tijdelijk door een basistarief van 10 procent. Dat moest ruimte bieden voor handelsbesprekingen.