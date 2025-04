CIDI: excuses Amsterdam voor rol Jodenvervolging prachtig gebaar

De excuses zijn welkom „zeker nu recent historisch onderzoek heeft bevestigd hoe pijnlijk de rol van de Amsterdamse gemeente was”, aldus de directeur. Zij zegt dat de erkenning lang op zich heeft laten wachten, „maar beter laat dan nooit”.

„Dit gebeurt tachtig jaar na de oorlog, maar voor veel families leeft die door in hun leven. Dit is een stuk erkenning voor leed dat hun is aangedaan.”

Over de 25 miljoen euro die Amsterdam uittrekt voor Joods leven in de stad zegt het CIDI in een verklaring dat „wat ons betreft dit geld niet bedoeld is om ‘af te kopen’, maar om de toekomst te versterken”. De organisatie roept op te investeren in educatie en het versterken van de Joodse gemeenschap.

„We willen jongeren laten zien wie Joden vandaag de dag zijn: niet alleen slachtoffers van de Holocaust of partij in een complex conflict ver weg, maar mensen met een rijke cultuur, een eigen taal, een veelzijdige geschiedenis en een belangrijke plek in de Nederlandse samenleving”, aldus het CIDI.