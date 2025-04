Kabinet komt met nieuwe wet tegen gifgebruik buiten de landbouw

Een eerder wetsvoorstel van deze strekking werd door de Tweede Kamer zodanig aangepast, dat het volgens adviezen van onder meer de landsadvocaat en de Raad van State juridisch kwetsbaar en moeilijk uitvoerbaar was geworden. Daarom trok het kabinet het in december in, voordat de Eerste Kamer zich erover kon buigen.

„Ik streef ernaar om rond de zomer van 2025 een gelijkluidend wetsvoorstel ter behandeling in te dienen bij de Tweede Kamer”, schrijft Jansen. De aangenomen amendementen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA, die maakten dat ook boeren door de maatregelen geraakt zouden worden, zullen daarvan geen deel meer uitmaken.