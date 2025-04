Fractie Eerste Kamer keert zich tegen defensiestandpunt Ouwehand

De fractie in de Tweede Kamer van de van oorsprong pacifistische partij zei vorige maand open te staan voor de plannen van de Europese Commissie om honderden miljarden euro’s in herbewapening te stoppen. Ouwehand zegt in een podcast dat die keuze „niet makkelijk” was.

Volgens haar moet de partij omgaan met een „nieuwe realiteit”. De VS vallen weg als steunpilaar en laten Oekraïne vallen. Europa moet zichzelf volgens haar kunnen verdedigen om oorlog te voorkomen. Ze noemt investeren in defensie „een noodzakelijk kwaad”.

In Trouw zegt fractievoorzitter Ingrid Visseren-Hamakers dat de Tweede Kamerfractie zich niet houdt aan het verkiezingsprogramma. Deze week stapte de raadsfractie in Rotterdam al uit de PvdD uit onvrede over het defensiestandpunt.