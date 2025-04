Aandelenbeurs in Amsterdam eindigt licht hoger na cijferregen

De AEX steeg 0,3 procent tot 871,99 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 812,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

KPN meldde een hogere omzet en lagere winst en eindigde 0,3 procent lager. Unilever bleef ondanks onzekerheden over de wereldeconomie vasthouden aan de eigen groeiambities. Het aandeel eindigde desondanks 0,2 procent lager.

Chemicaliëndistributeur IMCD ging ruim 9 procent onderuit na het plotselinge vertrek van topvrouw Valerie Diele-Braun, die sinds begin vorig jaar het bedrijf leidde. Volgens IMCD gebeurt dit om persoonlijke redenen. Ze wordt opgevolgd door Marcus Jordan, die nu operationeel topman is van het bedrijf.

Het vertrek van een andere topbestuurder, van flitshandelaar Flow Traders, zorgde voor een koersval van bijna 21 procent. Bestuursvoorzitter Mike Kuehnel kondigde aan eind augustus op te stappen. Hij voerde veel wijzigingen door bij Flow Traders, zoals een grotere focus op crypto’s en de verhuizing van het hoofdkantoor naar Bermuda.

Het sentiment op de beurzen werd wat gedrukt door pessimisme over het verloop van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Waar eerder de hoop opleefde dat de twee grootmachten toenadering zouden zoeken, meldde China donderdag dat beweringen over lopende handelsbesprekingen met de VS ongefundeerd waren. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent erkende dat er nog geen onderhandelingen waren.

Op de Amerikaanse beurzen speculeerden beleggers erop dat de nadelige economische impact van Donald Trumps importheffingen voor renteverlagingen van de Federal Reserve zorgt. Fed-gouverneur Christopher Waller zei bijvoorbeeld dat hij voorstander is van een renteverlaging als handelstarieven voor een ontslaggolf in het bedrijfsleven zorgen.

De euro won bijna 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1357 dollar waard. De olieprijzen kwamen amper in beweging.