COA verplaatst mensen niet meer voor één nacht bij vol Ter Apel

Noordelijke gemeenten wisselden af wie deze extra ruimte bood. Asielzoekers werden in de avond naar de locatie gebracht, kregen er eten, de mogelijkheid te douchen, een bed en ontbijt. Daarna vertrokken ze weer met bussen naar het aanmeldcentrum.

Momenteel staat de noodplek klaar in Oldambt, maar deze, net als eerder de locatie in Peize, is niet gebruikt. De noodnachtopvang is sinds begin november niet meer ingezet. Het COA „blijft zich bewust” dat er mogelijk meer dan de afgesproken 2000 mensen in Ter Apel zijn, en zoekt daarom „naar een overlooplocatie in de regio waar mensen ook overdag kunnen verblijven”.

Het COA benadrukt dat het besluit niet betekent dat het „geen plekken meer nodig heeft, integendeel”. Er zijn nog veel tijdelijke opvanglocaties in gebruik die veel geld kosten en vaak niet aan de standaard-opvangeisen voldoen, aldus het orgaan. Het hoopt door de spreidingswet op nieuwe, betere en blijvende plekken in gemeenten te krijgen.