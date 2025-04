Schouten: milieuactivisten moeten van het spoor af

„De aanwijzing is gedaan op grond van de verkeersveiligheid”, aldus de burgemeester. „Dit houdt in dat de demonstranten worden verzocht het spoor te verlaten en hun demonstratie voort te zetten op de daarvoor aangewezen plek.”

Enkele tientallen milieuactivisten van de groep Geef Tegengas blokkeren voor de derde keer in enkele weken de Havenspoorlijn. Hierdoor kunnen geen goederentreinen van en naar de Rotterdamse haven rijden. Een deel van de demonstranten heeft zich ter hoogte van Pernis vastgeketend aan het spoor.

De actiegroep eist dat het Rotterdamse Havenbedrijf direct stopt met de import en export uit gebieden die zijn gelinkt aan mensenrechtenschendingen.

Volgens ProRail is de schade voor de vervoerders 150.000 euro per uur. Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven, veroordeelt de actie. „Sinds vanmorgen wordt een van de levensaders van de Rotterdamse haven geblokkeerd door demonstranten tussen Pernis en de Waalhaven, namelijk de havenspoorlijn.” De organisatie noemt het „onbegrijpelijk” dat dit gebeurt en wordt toegestaan. „Niet alleen brengen betogers zichzelf met dit soort acties ernstig in gevaar, maar anderen ook.”