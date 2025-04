Oppositie boos na blokkeren informatieverzoek over gevangenissen

In procedurevergaderingen worden verzoeken om informatie en debatten besproken. Meestal komt daar één persoon per fractie.

De actie van de PVV leidde tot verontwaardigde en boze reacties van oppositiepartijen. „Het is schandalig en zelfs walgelijk dat brieven worden geweigerd. Het is ongebruikelijk en ongrondwettelijk om een informatieverzoek te blokkeren, dat moeten we niet gaan doen”, aldus Michiel van Nispen van de SP.

Ook Derk Boswijk (CDA) Hanneke van der Werf (D66) en Lahlah spraken hun ongenoegen uit. „Het is gênant dat dit de reden is dat dit zaaltje zo vol zit vanochtend”, zei Van der Werf.