Faber niet bereid om gemeente te bezoeken na onrust over azc

Anne-Marijke Podt (D66) vindt dat Faber aan bewoners uit moet leggen waarom het nodig is om een azc neer te zetten in hun gemeente en zo steun uitspreekt voor lokale bestuurders.

Een informatieavond over een azc in de Brabantse gemeente Best werd bijvoorbeeld begin deze maand verstoord door tegenstanders. De bijeenkomst werd vroegtijdig beëindigd omwille van de veiligheid. Bij een protest in Blaricum werd brand gesticht bij de beoogde opvanglocatie en werden varkenspoten opgehangen. Meerdere lokale bestuurders hebben te maken met bedreigingen.

De minister houdt het erop dat ze geweld „verafschuwt” en de bedreigingen „onverteerbaar” vindt. Tegelijk toont Faber begrip voor mensen die azc’s „spuugzat” zijn. Ze zegt dat het ondoenlijk is om een bezoek te brengen aan alle gemeenten in Nederland, dat zijn er 342. Maar als oppositiepartijen haar verzoeken om haar betrokkenheid te tonen door één gemeente waar het onlangs misging te bezoeken, gaat ze daar ook niet op in.

Bovendien zegt Faber contact te hebben met bestuurders via verschillende overlegorganen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat gaat ook om „ambtelijk contact”. Ook dit antwoord stemt de oppositiepartijen niet tevreden.