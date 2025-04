Mogelijk overlast in regio Rotterdam door oefening Marine

Tijdens de oefeningen worden verschillende militaire voertuigen gebruikt zoals boten, helikopters en militaire auto’s. Deelnemers aan de oefeningen schieten ook met oefenmunitie, wat knallen kan veroorzaken in de omgeving. De oefeningen zijn vooral in Rotterdam-Zuid en in het havengebied, maar het kan niet worden uitgesloten dat ook inwoners van omliggende gemeenten last hebben van de oefeningen.

Donderdag voeren militairen tussen 08.00 uur en 17.00 uur opdrachten uit in Rotterdam-Zuid. De andere oefendagen zijn 29 april en 6 en 7 mei, meldt de gemeente Rotterdam. Bewoners die hinder ervaren of schade oplopen door de oefening kunnen zich melden bij het ministerie van Defensie.