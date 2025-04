Medicijn tegen baarmoederkanker komt in basispakket

Het medicijn dostarlimab (merknaam Jemperli) vergroot in combinatie met chemotherapie de overlevingskans van vrouwen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker aanzienlijk. Het is een vorm van immuuntherapie, waarmee het eigen afweersysteem wordt geholpen kankercellen te vernietigen.

In een verklaring zegt Agema dat ze blij is dat de onderhandelingen met de fabrikant over de prijs zijn geslaagd. De vergoeding loopt voorlopig tot eind volgend jaar. „Daarna zal ik opnieuw om tafel moeten met de fabrikant om te kijken of we er ook voor 2027 en verder uit kunnen komen.”

Vrouwen die met dit middel werden behandeld, overleefden de ziekte volgens een studie veel vaker dan vrouwen die alleen chemotherapie kregen. Van de onderzochte vrouwen met gevorderde of teruggekeerde baarmoederkanker die alleen chemotherapie kregen, leefde na twee jaar 59 procent nog. Van de patiënten die ook het nieuwe medicijn kregen, was 83 procent na twee jaar nog in leven.

Het Zorginstituut verwacht dat in Nederland circa 140 vrouwen per jaar in aanmerking komen voor deze behandeling. Die zou zo’n 170.000 euro per patiënt per jaar kosten. In totaal zou het dan ruim 19 miljoen euro per jaar kosten om het medicijn vanuit de basisverzekering te vergoeden.