Syrische president leeft mee met katholieken na dood van paus

De president heeft zijn condoleances overgebracht aan de katholieken. „Zijn oproepen overstegen politieke grenzen en zijn nalatenschap van morele moed en solidariteit zal voortleven in de harten van velen in ons land”, aldus al-Sharaa.

Voor in 2011 de burgeroorlog in Syrië uitbrak, telde het land ongeveer 1 miljoen christenen, onder wie rooms-katholieken. Velen van hen zijn verdreven of gevlucht. Nu telt het land nog zo’n 300.000 christenen.

Al-Sharaa werd president nadat hij Bashar al-Assad had verdreven. Hij gaf zelf leiding aan een afsplitsing van al-Qaeda. Vanuit het Westen wordt erop aangedrongen dat zijn nieuwe regering de rechten van minderheden beschermt.