ACM spoort voedselbedrijven aan claims te controleren

„Veel levensmiddelen worden aangeprezen met allerlei duurzaamheidsclaims, labels, logo’s en keurmerken”, legt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, uit. „We zien duurzaamheidsclaims die gaan over milieuaspecten, maar ook claims over arbeidsomstandigheden of dierenwelzijn. Daarbij is niet altijd duidelijk wat de claim precies inhoudt of waar het logo voor staat. Dat moet wel.”

De marktwaakhond roept bedrijven op in actie te komen, voordat de ACM de juistheid van claims gaat controleren. „Mocht de ACM claims aantreffen die niet voldoen aan de consumentenwetgeving dan kan zij daarop handhaven”, waarschuwt zij. „Daarbij kan de ACM een boete of last onder dwangsom opleggen.”

De ACM geeft als voorbeeld van vage of algemene termen ethisch verantwoord, duurzaam of eerlijk geteeld. Een claim die wel gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de zin: „Ons product bevat alleen ingrediënten uit Nederland”. Het gaat erom dat voor de consument in één oogopslag duidelijk is wat het specifieke duurzaamheidsvoordeel van het product is, aldus de ACM.

De toezichthouder heeft eerder duurzaamheidsclaims in andere sectoren gecontroleerd, onder meer bij kleding- en transportbedrijven.