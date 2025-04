Faber moet gemeenten beter steunen bij azc-protesten, vindt VVD

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gezegd dat de gemeenten zich in de steek gelaten voelen door Faber.

D66, ChristenUnie en GroenLinks-PvdA zijn het roerend eens met het punt van de VVD dat de minister te onzichtbaar is in gemeenten. De oppositiepartijen zien ook een verband met het ‘jojo-beleid’ van de minister. Zo schreef ze deze maand in een brief dat de spreidingswet in 2026 wordt ingetrokken, maar zinspeelde ze even later op dit jaar. Dat is moeilijk uit te leggen door lokale bestuurders, vindt de ChristenUnie.

Rajkowski zegt die klachten ook te horen van lokale bestuurders en is het „helemaal eens dat de planning duidelijker en scherper moet”. Anne-Marijke Podt (D66) neemt geen genoegen met dat antwoord en vraagt zich af wanneer voor de VVD de maat vol is met de minister. In de ogen van de oppositiepoliticus brengt de minister met zwabberend beleid lokale politici in gevaar.

Dat op deze manier een verband wordt gelegd tussen Fabers beleid en dreigende situaties bij overleggen in gemeenten, vindt Rajkowski niet kunnen. Het lijkt volgens haar dan net alsof het intimiderende gedrag - zoals gooien met vuurwerk - daarmee wordt goedgepraat.