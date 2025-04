Raad Rotterdam wil actie tegen slechte toestand op asielschip

Volgens de oppositie gaat het op de boot om mensonterende omstandigheden, heerst er slechte hygiëne, was er een mazelenuitbraak, is er een gebrek aan privacy en is het schip onveilig voor kinderen en jonge vrouwen.

Voordat medici die werkzaam zijn op de boot twee weken geleden waarschuwden voor de omstandigheden, was de gemeente niet op de hoogte van de situatie. Tegen de raad uitte wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven) donderdag zijn zorgen over de leefomstandigheden. „Je wilt niet dat mensen er langdurig verblijven.”

Achbar legt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op het schip, waar bijna 2000 mensen verblijven, bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie erkende eerder dat de leefomstandigheden er „niet ideaal” zijn.

De wethouder beloofde de raad dat de GGD vaker het schip zal bezoeken om de gezondheidssituatie te monitoren. De GGD richt zich bij daarbij op screening en behandeling van tbc, infectieziektebestrijding en -preventie, seksuele gezondheidszorg, technische hygiënezorg en gezondheidsvoorlichting.

De MS Silja werd in de zomer van 2023 ingezet voor 1500 statushouders die wachten op een huis in de regio. Het schip zou aanvankelijk tot eind 2024 in de haven blijven liggen. Inmiddels is dat verlengd tot 2026.