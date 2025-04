Michelin condoleert team De Librije met overlijden Jonnie Boer

Woensdagochtend overleed Boer op Bonaire aan de gevolgen van een longembolie. Hij werd zestig jaar. Zijn restaurant De Librije in Zwolle stond al jarenlang eenzaam aan de culinaire top en had sinds 2004 drie Michelinsterren. De woordvoerder van Michelin noemt het overlijden van Boer „bijzonder triest nieuws. Onze gedachten gaan naar zijn vrouw en al zijn geliefden en collega’s. Jonnie was uniek en geliefd.”

Michelin kan niet zeggen of het overlijden van Boer gevolgen heeft voor de drie sterren die het restaurant nu heeft.