Bodemonderzoeker Fugro schrapt banen in VS na komst Trump

Dat heeft topman Mark Heine gezegd in een toelichting op de kwartaalcijfers. Vorige week kwam de onderneming uit Leidschendam al met een winst- en omzetwaarschuwing. Fugro zei daarbij ook dat klanten wereldwijd terughoudender zijn geworden met nieuwe projecten door het handelsbeleid van Trump en de economische onzekerheden.

De brutowinst verdampte naar slechts 0,8 miljoen euro, vergeleken met 44,2 miljoen euro vorig jaar. De omzet ging met 11 procent omlaag tot 450 miljoen euro. Bij het orderboek voor het komende jaar was lichte krimp te zien.

Volgens Heine was de Amerikaanse offshore windmarkt vorig jaar goed voor circa 7 procent van de totale omzet. Hij stelde dat de situatie scherp wordt gevolgd en dat verder banenverlies niet wordt uitgesloten. Volgens het bedrijf is er een „nieuwe politieke realiteit” in de VS. Trump heeft gezegd dat offshore wind te duur is en tekende na zijn komst in het Witte Huis direct een decreet waarbij vergunningen voor nieuwe windprojecten op zee werden opgeschort.

Het beursgenoteerde Fugro zei wel groeimogelijkheden te zien in andere sectoren, zoals bij de winning van belangrijke mineralen en ook bewaking van belangrijke infrastructuur onder de zee, zoals olie- en gaspijpleidingen en internetkabels. Zo tekende Fugro vorige week nog een overeenkomst met het ministerie van Defensie voor de bouw van een surveillanceschip, in samenwerking met scheepsbouwer Damen. Dat schip zal dan door Fugro ingezet worden voor de Nederlandse marine om infrastructuur op zee te bewaken.