Beleggers Damrak nemen winst, IMCD omlaag na vertrek topvrouw

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, stond kort na de opening 0,3 procent lager op 866,83 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 808,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent, Londen ging 0,1 procent omhoog.

Chemicaliëndistributeur IMCD kreeg een koersverlies van bijna 8 procent te verwerken en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Het bedrijf maakte bekend dat Valerie Diele-Braun per direct is teruggetreden als bestuursvoorzitter om persoonlijke redenen. Marcus Jordan neemt met ingang van donderdag haar rol over.

De van oorsprong Italiaanse investeerder Exor ging aan kop in de AEX met een winst van 1,8 procent. Het investeringsfonds van de zakenfamilie Agnelli heeft voor 1 miljard euro eigen aandelen gekocht, als onderdeel van een eerder aangekondigd aandeleninkoopprogramma.

Unilever won 0,9 procent na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. KPN noteerde 0,2 procent in de min. Het telecomconcern rapporteerde een winstdaling van 3,5 procent in het eerste kwartaal, veroorzaakt door eenmalige kosten. De omzet ging wel omhoog, met 3 procent.

Energieconcern Shell (plus 0,7 procent) profiteerde van een stijging van de olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 63 dollar en Brentolie werd ruim 1 procent duurder op 66,80 dollar per vat.

In Frankfurt klom sportkledingfabrikant Adidas 1,8 procent. Het concern heeft in het eerste kwartaal 610 miljoen euro winst gemaakt, een stijging van 80 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.