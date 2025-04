CDA en NSC willen verbod op reclame gericht op kinderen

Op dit moment hebben bedrijven onderling afspraken gemaakt in de Nederlandse Reclamecode. Toch worden kinderen nog steeds blootgesteld aan voedselmarketing, schreef staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie, VVD) onlangs in een brief. Hij werkt aan wetgeving tegen reclame voor ongezond voedsel gericht op minderjarigen.

Dat gaat wat Krul betreft niet ver genoeg. „Het wetsvoorstel moet uitgebreid worden naar een algeheel verbod.” Hij wil dat het verbod geldt voor alle producten, en dat bijvoorbeeld influencers ook aan de regels worden gebonden.

Grijze gebieden in de regels zijn onvermijdelijk, erkent Krul. „Er zijn voldoende knappe koppen die kunnen beoordelen waar de marketing op gericht is.”

Het overgrote deel van de voedingsreclame gericht op kinderen op tv draait volgens het Diabetesfonds om ongezonde producten. Deze reclames worden steeds beter, merkt Krul. „Het kinderbrein is daar helemaal niet tegen opgewassen.”

CDA en NSC willen dat Karremans zijn wetsvoorstel uitbreidt. Lukt dat niet, dan wil Krul zelf met wetgeving komen. Het is nog niet zeker of een meerderheid het plan steunt. Krul ziet zelf een „preventiecoalitie” voor zich met steun van onder meer de linkerflank, ChristenUnie, Denk en SGP.