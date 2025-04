Weer twee verdachten aangehouden voor kunstroof Drents Museum

Na de aanhoudingen is een woning in Heerhugowaard doorzocht. Eerder op de dag gebeurde dat ook in een woning in Opmeer en in een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen die nu verder worden onderzocht.

Voor de roof zijn eerder al vijf verdachten opgepakt, van wie er vier nog vastzitten. Bij de kunstroof eind januari werden uit het Drents Museum in Assen een historische gouden helm en drie gouden armbanden uit Roemenië gestolen. Deze zijn nog altijd niet gevonden.