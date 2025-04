Raad bezorgd over steeds strengere maatregelen in gevangenissen

De raad richt zich specifiek op gedetineerden die in de Extra Beveiligde Inrichting en op een Afdeling Intensief Toezicht zitten. De strengere maatregelen voor deze mensen volgen elkaar „in hoog tempo” op, stelt de raad in de brief. Bovendien is er weinig mogelijkheid tot maatwerk. De brief is toegevoegd aan adviezen die het ministerie heeft aangevraagd over drie wijzigingen van regelingen.

Zaken als het beperken van contact van gedetineerden met hun naasten kunnen op de langere termijn leiden tot verharding bij gedetineerden, aldus de raad. De raad betwijfelt dan ook of zo’n beperking zal bijdragen aan meer veiligheid in de gevangenis.