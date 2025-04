Makelaars bezorgd over huurmarkt: veel minder woningen verhuurd

Ze zien dat veel verhuurders hun woningen in de verkoop zetten en zich terugtrekken van de markt. Daarbij steeg de gemiddelde huurprijs volgens hun cijfers in een jaar tijd met bijna 13 procent tot een kleine 18 euro per vierkante meter. De gegevens tonen een vergelijkbaar beeld als onlangs al uit data van verhuurplatform Pararius naar voren kwam.

„Het aanbod neemt in rap tempo af, de prijzen schieten door het dak en NVM-makelaars verkopen momenteel meer (voormalige) huurwoningen dan ze verhuren”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. „Ondertussen liggen er in Den Haag voorstellen op tafel om zowel de huren te bevriezen als de Wet betaalbare huur aan te passen”, vervolgt ze.

De huurwoningmarkt is volgens Gerssen echter vooral gebaat bij stabiliteit en eenduidigheid in wet- en regelgeving. Daarbij zou er perspectief moeten zijn voor zowel huurders als verhuurders. „We roepen de minister op om met alle betrokkenen aan tafel te gaan, de krachten te bundelen en te komen tot meer structurele oplossingen voor de huurmarkt.”

Bestuurder Ronald de Nas van VGM NL is het met haar eens. „Het wisselende beleid, zoals de huurbevriezing in de sociale sector en wijzigingen in de WWS-puntentelling, veroorzaakt vooral onrust bij zowel huurders als beleggers en zorgt voor een onaantrekkelijk investeringsklimaat. Consistent langetermijnbeleid is noodzakelijk om problemen in de huurwoningmarkt te verlichten en vooral samen, overheid en markt, aan structurele oplossingen te werken.”