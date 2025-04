Voormalige Zuid-Koreaanse president Moon aangeklaagd om corruptie

De 72-jarige Moon wordt „aangeklaagd voor corruptie omdat hij 217 miljoen won (bijna 134.000 euro) heeft ontvangen in verband met het faciliteren van de tewerkstelling van zijn schoonzoon bij een luchtvaartmaatschappij”, aldus de verklaring van het OM. Volgens het OM werd Moons schoonzoon benoemd tot algemeen directeur bij budgetmaatschappij Thai Eastar Jet, ondanks het ontbreken van „enige relevante ervaring of kwalificaties in de luchtvaartsector”.

De luchtvaartmaatschappij, die werd aangestuurd door een voormalig parlementslid van Moons partij, had de baan gegeven in een poging gunsten te winnen van de toenmalige president, aldus de aanklagers.

Moon was president tussen 2017 en 2022.