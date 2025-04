Economie in bijna heel Nederland gegroeid, wel krimp in Groningen

De Groningse economie kromp vorig jaar met 4,1 procent, na een afname van 9,1 procent in 2023. De gaswinning in die provincie werd al in 2018 afgebouwd, maar de winning in het Groningenveld is vorig jaar volledig gestopt. Buiten de gaswinning groeide de economie van de provincie wel, met 1 procent, aldus het CBS.

Ook in Noord-Friesland, de Zaanstreek, de Noordoostpolder en Urk en Leiden en de Bollenstreek kromp de economie.

In Drenthe en Zeeland was de economische groei het sterkst, met 1,8 procent in beide provincies. Vooral de sector overheid en zorg droeg daaraan bij. De grootste regionale groei ziet het CBS in de Noord-Hollandse regio IJmond (4,5 procent). Die toename werd bijna geheel gedreven door de industrie. Onder andere staalproducent Tata Steel bevindt zich daar.

De vier grote steden laten volgens het statistiekbureau een sterkere groei zien dan de rest van Nederland. Den Haag groeide met 2 procent het hardst, met name dankzij de overheid. Ook de zakelijke dienstverlening zorgde in deze stad voor groei. Amsterdam liet in 2023 nog de sterkste groei van de vier grootste Nederlandse steden zien. Afgelopen jaar groeide de economie in de hoofdstad met 1,3 procent.