Amerikaanse staten klagen Trump aan om tarieven

De rechtszaak, die woensdag is aangespannen bij het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel in Manhattan, stelt dat het Congres Trump niet de noodzakelijke bevoegdheid heeft verleend om de tarieven op te leggen en dat het nationale handelsbeleid „nu afhangt van de grillen van de president, in plaats van de correcte uitoefening van zijn rechtmatige bevoegdheid”.

Trump heeft „de constitutionele orde verstoord en chaos gebracht in de Amerikaanse economie”, aldus de groep in de aanklacht. De staten eisen een gerechtelijk bevel om de tarieven stop te zetten, inclusief de wereldwijde heffingen.