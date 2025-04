Hart van Nederland: ‘Snelheid op wegen omlaag in strijd tegen stikstof’

Deze week wil het kabinet een aantal knopen doorhakken op het gebied van stikstof. Dat is nodig om zo snel mogelijk ruimte te creëren om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Nu is het moeilijk om vergunningen te krijgen voor de bouw door te veel stikstofneerslag in die natuurgebieden. Vrijdag wordt verwacht dat verantwoordelijk minister Femke Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) de Tweede Kamer informeert.