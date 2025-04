Bloemen en kaartjes neergelegd bij De Librije

„Zwolle voelt niet meer heel. Dag Jonnie, dank je wel”, staat er op een kaartje dat aan een bos bloemen is vastgemaakt.

Zijn vrouw Thérèse, zoon Jimmie en dochter Isabelle laten via sociale media weten dat de „ergste nachtmerrie werkelijkheid geworden” is. „We zijn ontzettend verdrietig en verslagen en kunnen het nog niet bevatten”, schrijven ze op de Facebookpagina van De Librije. „We hopen dat jullie ons rust en tijd gunnen om dit verdriet een plek te kunnen geven. En we willen jullie bedanken voor alle steun die we ontvangen.” Onder het bericht stromen de condoleances inmiddels binnen.

Boer was samen met zijn vrouw ook eigenaar van drie andere restaurants in Zwolle, twee restaurants op Bonaire en een restaurant op Curaçao. Bij De Librije zit ook een hotel.