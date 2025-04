De Telegraaf: ‘Kabinet wil stikstofdoelen vijf jaar opschuiven’

Eerder zijn de wettelijke stikstofdoelen vastgelegd op het jaar 2030. Het idee was dat de stikstofdepositie in dat jaartal 50 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden onder de zogeheten ‘kritische depositiewaarde’ moet zijn gebracht. Het huidige kabinet wil deze ‘kritische depositiewaarde’ sowieso uit de wet halen, zo stond eerder al in het hoofdlijnenakkoord.

Dit wordt vervangen door een ‘juridisch houdbaar alternatief’. Hierin wordt gekoerst op een nieuw emissiereductiedoel in 2035 (ten opzichte van 2019), zo melden ingewijden.