Aandacht voor specifieke vrouwenaandoeningen matig in Nederland

Door te weinig onderzoek naar vrouwenkwalen worden klachten niet herkend en diagnoses niet goed gesteld waardoor vrouwen onnodig ziek worden en meer verzuimen op hun werk dan mannen.

Huirne werkt in het Amsterdam UMC en wees op de noodzaak van goede medische voorzieningen. In de gratis poli die haar ziekenhuis opende voor de 9000 vrouwelijke medewerkers, wordt snel een diagnose gesteld van klachten. Het aantal aanmeldingen in de eerste drie maanden „ontplofte”.