Rijk legt miljard euro bij voor dijkversterkingen

Het geld is bedoeld voor het zogeheten hoogwaterbeschermingsprogramma, volgens Rijkswaterstaat „de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken”. Ongeveer 1400 kilometer dijk moet tot 2050 worden versterkt. Daarvoor zijn al miljarden euro’s uitgetrokken, maar er was nog een tekort van 2,5 miljard. Waterschappen wilden de helft bijleggen als het Rijk de andere helft betaalde.

Een gat van zo’n 250 miljoen euro blijft dus nog over. Het Rijk zal meer geld opzij zetten als dat nodig is, meldt een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie wil nog wel kijken of de projecten efficiënter kunnen.