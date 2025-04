Van Hijum in roerig debat: geen idee hoe NSC-plan uit te voeren

De ministerraad moet volgens Van Hijum dan ook eerst nadenken over de gevolgen en de uitvoering. „Op basis daarvan moeten we een conclusie trekken hoe nu verder.” Het plan dat nu voorligt, is volgens Van Hijum „onvoldragen”. Eerder in het debat zei hij al de Kamer vooralsnog aan te raden tegen het voorstel te stemmen.

Van Hijums bespiegelingen leidden tot rumoer in het debat. Partijen wilden duidelijkheid van hem voordat zij er verder over wilden debatteren. „Het oordeel van de minister is snoeihard”, zei Bart van Kent (SP). Hij wilde weten of Van Hijum wel bereid is het plan te verdedigen in de Eerste Kamer, die er ook over moet stemmen.

Mocht het amendement worden aangenomen, dan maakt het deel uit van de wet. De minister zegt dan ook toe het uit te voeren, mocht de Kamer ermee instemmen. „We leven in een democratie.”

Het debat werd even stilgelegd, zodat Van Hijum met een antwoord kon komen. Na de schorsing volgde buiten het debat om koortsachtig overleg tussen de minister en Kamerleden in de plenaire zaal. Vervolgens vroeg Joseph om meer informatie van de minister, zodat het debat na het reces verder kan.

Daar gingen de tegenstanders van haar plan niet in mee. Van Hijum had eerder al gezegd dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. „De indieners hebben niets aangepast”, zei Don Ceder (ChristenUnie). „Dat is een eigen keus, maar ook een eigen verantwoordelijkheid.”