Staten Utrecht willen overleg over herzien aanlijnplicht om wolf

BBB, Forum voor Democratie (FVD) en UtrechtNU! riepen in een motie op te bespreken of de aanlijnplicht kan worden omgezet in een dringend aanlijnadvies. De motie werd met 25 stemmen voor en 22 tegen aangenomen.

Sjors Nagtegaal van UtrechtNU! zei dat hij van de aanlijnplicht af wil, „omdat hij het algemeen belang boven het belang van de wolf stelt”.

Onder de partijen die de motie steunden waren VVD en SGP. VVD-Statenlid Juliëtte van Gilse verbaasde zich erover dat de plekken waar de aanlijnplicht is ingevoerd zijn aangemerkt als wolvengebied. „De inwoners zijn op bezoek bij de wolf en moeten zich daar op aanpassen. Maar volgens de VVD is de provincie niet een wolvenreservaat waar wij slechts op bezoek zijn, dat is de omgekeerde wereld.”

Onder meer D66, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen de motie. GroenLinks stelde dat de aanlijnplicht kan helpen bij het voorkomen van incidenten. „Ik vind het acceptabel dat we een beetje inleveren om te kunnen samenleven met de wolf. Ik zie het dier als een verrijking van natuur”, zei D66-Statenlid Philip Overkleeft.

Gedeputeerde Mirjam Sterk zegde in de Statenvergadering toe dat er na de zomer een evaluatie van de maatregel komt en dat daarbij dan ook de ervaringen van hondenbezitters worden meegenomen.