Recreatieverkeer en regen zorgen voor drukte op de weg

Op de A4 was een ongeluk, waardoor die snelweg tussen Den Haag en Rotterdam tijdelijk dicht was. Op de A27 bij Gorinchem liggen glasplaten op de weg, waardoor een rijstrook dicht is. Ook dat zorgt voor een lange file.

Dat er veel recreatieverkeer op de weg is, leidt een woordvoerder van de ANWB ook af uit het feit dat de spits eerder begon dan normaal. Het is volgens hem op dit moment overigens zeker niet de zwaarste spits dit jaar en de verwachting is ook niet dat het dat gaat worden.