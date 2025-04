Aardbeving voor kust bij Istanbul zorgt voornamelijk voor paniek

Voor de kust van de Turkse stad Silivri, ten westen van Istanbul, heeft zich onder de zeebodem een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6.2, melden de autoriteiten. De beving is in de wijde omgeving inclusief de metropool Istanbul gevoeld en heeft op plaatsen paniek veroorzaakt. Veel mensen verlieten panden om de situatie op straat af te wachten. De autoriteiten hebben laten weten dat er geen schade is gemeld en manen tot kalmte.