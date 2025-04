Advocaat derdelanders: weg na RvS-uitspraak verschilt per persoon

Alle derdelanders zullen nog zo’n vijf weken beschermd zijn, daarna stopt de gemeentelijke Oekraïne-opvang in Nederland, legt de advocaat de vermoedelijke tijdlijn uit. Daarna is iemand illegaal in Nederland en heeft diegene 28 dagen om te vertrekken. Tenminste, „dat geldt voor wie geen andere verblijfsvergunning heeft aangevraagd voor bijvoorbeeld werk, asiel of via een partner.”

Wie in een asielprocedure zit, moet opvang via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers krijgen en verliest het recht om in Nederland te werken. Die optie moet via een nieuwe, langer lopende procedure worden aangevraagd. Ook krijgt iemand zonder de Oekraïne-opvang geen leefgeld meer van de gemeente.

Een cliënte van Van Houwelingen-Boer heeft wegens medische redenen al een verblijfsvergunning gekregen, een ander heeft in de tussentijd hier een partner ontmoet en op basis daarvan een vergunning gekregen. Na de uitspraak van het EU-hof gaf een cliënt al aan terug te gaan naar Oekraïne als het huidige besluit zou vallen. Na tien jaar heeft diegene met dat land „meer band dan met het land van herkomst”.