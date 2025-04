VVD’er Aartsen haalt uit naar coalitiepartners om pensioenplan

De discussie over het omstreden pensioenvoorstel van deze partijen strekt wat Aartsen betreft verder dan dit onderwerp alleen. „Het gaat om de vraag of de Nederlandse politiek nog in staat is problemen op te lossen, om te komen tot grote sociale hervormingen.” Daarvoor is het soms nodig „verder te kijken dan je eigen politieke belang”, hield hij de coalitiepartners van de VVD voor.

Adviseurs als de Raad van State, DNB en AFM oordeelden vernietigend over het voorstel van NSC-Kamerlid Agnes Joseph, waarbij PVV en BBB zich hebben aangesloten. Die kritiek zouden zij serieus moeten nemen, in plaats van deze instituten weg te zetten als „roeptoeters”, vindt Aartsen. Het plan leidt tot „chaos, onzekerheid en onrust”, zei hij. „Wij kunnen ons dat niet permitteren.”

Aartsen vindt ook dat minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) duidelijker moet maken wat hij van het voorstel van zijn partijgenoot vindt. De bewindsman noemde het vorige week in een Kamerbrief „niet gewenst”, maar dat is geen gangbare kwalificatie voor amendementen. Gezien de vele bezwaren die Van Hijum schetst, zou het oordeel volgens Aartsen op zijn minst ‘ontraden’ en mogelijk zelfs ‘onaanvaardbaar’ moeten zijn.