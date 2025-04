Aandeelhouders ASML akkoord met fors hogere beloningen voor top

In het nieuwe stelsel kan de maximale beloning voor een bestuurslid oplopen tot ruim 11 miljoen euro. Topman Christophe Fouquet kreeg vorig jaar iets meer dan 5,4 miljoen euro aan basissalaris en bonussen.

Volgens or-voorzitter Klaas Brantjes kan een forse salarisstijging aan de top slecht zijn voor het „esprit de corps”, oftewel het groepsgevoel tussen collega’s en bestuurders. Hij waarschuwde ook voor nadelige maatschappelijke gevolgen als beloningen voor het bestuur en op de werkvloer verder uiteenlopen.

Terri Kelly, hoofd van de beloningscommissie ASML, wees erop dat de bonussen nog altijd lager zijn dan de doorsnee bij een groep vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven. Ze zei ook dat hogere beloningen nodig zijn om toptalent aan te trekken en te behouden. De or zei begrip te hebben voor dat argument.

Beleggersclub Vereniging van Effectenbezitters viel vooral over een hogere langetermijnbonus die ASML kan uitkeren in „bedrijfskritieke” omstandigheden waarbij bijvoorbeeld het risico bestaat dat er geen geschikte bestuurder wordt gevonden. Die definitie is veel te rekbaar, oordeelde voorzitter Gerben Everts. Hij vreesde ook dat vooral bestuurders uit de Verenigde Staten hogere beloningen krijgen, omdat zij anders dan in Europa actief zijn in een markt met „wildwestkapitalisme” waarin bonussen veel hoger zijn.