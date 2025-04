VluchtelingenWerk: RvS-uitspraak niet verrassend en niet gewenst

Tot de minister van Asiel Marjolein Faber met een reactie en een uiterlijke opvangdatum komt, houden de mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden toen Rusland daar de oorlog begon, recht op opvang in Nederland. Ze blijven leefgeld ontvangen en hebben de mogelijkheid te werken. „Uiteindelijk zullen niet alle derdelanders teruggestuurd worden. Een deel heeft een asielprocedure lopen en sommigen hebben al een verblijfsvergunning.”

VluchtelingenWerk hoopt voor de anderen op „goede informatievoorziening” over het vervolgproces en dat die „zo min mogelijk onrust veroorzaakt”. De organisatie informeert mensen in de gemeentelijke opvangplekken en via platform RefugeeHelp „over wat er speelt en de eventuele gevolgen”.

Ook MiGreat, die zich inzet voor „een wereld waar alle mensen vrij zijn om te bewegen waar ze maar willen”, benadrukt dat „derdelanders zijn gevlucht voor dezelfde bommen als Oekraïners”. Het gaat om mensen die nadat de oorlog in 2022 begon „hier een leven op hebben gebouwd, hier werken of studeren”, stelt directeur Roos Ykema. „Het feit dat ze weggestuurd mogen worden, alleen omdat ze in een ander land geboren zijn, laat vooral zien hoe racistisch ons migratiebeleid is en zelfs onze rechters.”